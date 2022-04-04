Иномарка сбила насмерть пенсионера с тростью на пешеходном переходе в Асбесте

На кадрах видно, как иномарка на полной скорости пролетела через пешеходный переход, по которому передвигался мужчина с тростью. От удара пострадавшего откинуло на несколько метров вперед на остановку общественного транспорта. Иномарка после столкновения отлетела на тротуар, перевернулась и оказалась в кювете.