Иномарка сбила насмерть пенсионера с тростью на пешеходном переходе в Асбесте

Иномарка сбила насмерть пенсионера с тростью на пешеходном переходе в Асбесте
Иномарка сбила насмерть пенсионера с тростью на пешеходном переходе в Асбесте
Вчера, 22:52ПроисшествияФото: 1МI
Пенсионер погиб под колесами иномарки в Асбесте. Мужчина переходил дорогу по «зебре». От удара автомобиль откинуло в кювет.

Инцидент произошел утром в понедельник, 4 апреля, на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Промышленной в Асбесте. Видеозапись с произошедшим появилась в соцсетях.

На кадрах видно, как иномарка на полной скорости пролетела через пешеходный переход, по которому передвигался мужчина с тростью. От удара пострадавшего откинуло на несколько метров вперед на остановку общественного транспорта. Иномарка после столкновения отлетела на тротуар, перевернулась и оказалась в кювете.

По информации Е1, пенсионера сбил Ford Focus. Пешеход погиб на месте ДТП, о водителе иномарки пока ничего не известно. Изданию в ГИБДД информацию об аварии подтвердили. Обстоятельства происшествия пообещали рассказать позднее.

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