Иномарка сбила насмерть пенсионера с тростью на пешеходном переходе в Асбесте

Инцидент произошел утром в понедельник, 4 апреля, на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Промышленной в Асбесте. Видеозапись с произошедшим появилась в соцсетях.
На кадрах видно, как иномарка на полной скорости пролетела через пешеходный переход, по которому передвигался мужчина с тростью. От удара пострадавшего откинуло на несколько метров вперед на остановку общественного транспорта. Иномарка после столкновения отлетела на тротуар, перевернулась и оказалась в кювете.
По информации Е1, пенсионера сбил Ford Focus. Пешеход погиб на месте ДТП, о водителе иномарки пока ничего не известно. Изданию в ГИБДД информацию об аварии подтвердили. Обстоятельства происшествия пообещали рассказать позднее.