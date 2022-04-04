Водитель автобуса в Екатеринбурге протащил застрявшую в дверях пассажирку

Инцидент произошел 2 апреля на маршруте № 052. Девушка заходила в автобус через заднюю дверь. Он рассказала, что не успела ни выйти, на войти, когда ее ногу защемило.
Автобус тронулся с места. Пострадавшая упала и проехала несколько метров вместе с автобусом. Сзади водителю сигналили автомобили, люди кричали, рассказывает девушка в группе «Типичный Екатеринбург» Вконтакте.
Водитель подошел к пострадавшей не сразу и сам стал ее обвинять. Он успокоился только когда за девушку начали заступать другие люди. Он дал ей денег на такси.
Когда девушка приехала домой, то ощутила боль. Она пошла в травмпункт. Оказалось, что у нее ушиб кисти, бедра и крестца. Пострадавшая обратилась в ГИБДД.