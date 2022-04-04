Водитель автобуса в Екатеринбурге протащил застрявшую в дверях пассажирку

Водитель автобуса в Екатеринбурге протащил застрявшую в дверях пассажирку
Водитель автобуса в Екатеринбурге протащил застрявшую в дверях пассажирку
Сегодня, 14:05ПроисшествияФото: 1MI
Водитель автобуса в Екатеринбурге протащил пассажирку несколько метров. Она застряла ногой в дверях.

Инцидент произошел 2 апреля на маршруте № 052. Девушка заходила в автобус через заднюю дверь. Он рассказала, что не успела ни выйти, на войти, когда ее ногу защемило.

Автобус тронулся с места. Пострадавшая упала и проехала несколько метров вместе с автобусом. Сзади водителю сигналили автомобили, люди кричали, рассказывает девушка в группе «Типичный Екатеринбург» Вконтакте.

Фото:«Типичный Екатеринбург» Вконтакте

Водитель подошел к пострадавшей не сразу и сам стал ее обвинять. Он успокоился только когда за девушку начали заступать другие люди. Он дал ей денег на такси.

Когда девушка приехала домой, то ощутила боль. Она пошла в травмпункт. Оказалось, что у нее ушиб кисти, бедра и крестца. Пострадавшая обратилась в ГИБДД.

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Екатеринбург
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