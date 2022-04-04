Восьмилетняя девочка в Екатеринбурге ушла в школу и не вернулась

Восьмилетняя девочка в Екатеринбурге ушла в школу и не вернулась
Восьмилетняя девочка в Екатеринбурге ушла в школу и не вернулась
Сегодня, 13:08ПроисшествияФото: 1MI
Восьмилетняя Екатерина Назарьян пропала 4 апреля утром в Екатеринбурге. Она ушла из школы, но не вернулась домой. Она разыскивается в Верх-Исетском районе.

Мама узнала, что в школе отменены уроки и пришла домой. Однако девочки там не было. Телефон Катя оставила дома. Семья считается благополучной, на учете не состоит, пишет Е1 со ссылкой на ДПСО «Прорыв».

Сама девочка ранее не пропадала. Учится она хорошо. Друзья и одноклассники уже опрошены. Мама рассказала, что в последний раз ее дочь видели утром одну на лавочке у школы.

Фото:ДПСО "Прорыв"

На момент пропажи девочка была одета в бежевый пуховик ниже колена, белые сапоги, темно-синие колготки, школьную форму и светло-розовую шапку. С собой у нее синий школьный рюкзак с бабочками.

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