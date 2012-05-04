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Новые подробности в деле драки пенсионера и молодого человека (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новые подробности в деле драки пенсионера и молодого человека (ВИДЕО)

4 мая 2012, 12:37Происшествия
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