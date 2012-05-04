Новые подробности в деле драки пенсионера и молодого человека (ВИДЕО)
4 мая 2012, 12:37Происшествия
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В предыдущей новости были изложены причины драки и дальнейший ход событий. Однако в TagilCity.ru начали поступать звонки очевидцев, которые по делам часто бывают в том районе города, либо живут поблизости. Они говорят, что этот пенсионер запугивает людей своим поведением, постоянно кричит, может агрессивно ходить с битой или ножом в руках, ведет себя неадекватно.
Вот видео той драки:
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На кадрах видно, что действо разворачивалось недалеко отофиса «Сети Тагила». Как говорят сотрудники компании, пенсионер действительнодоставляет много хлопот, зачастую мешает работе.
На видео четко видно, что с силой дерутся оба, нанося другдругу равноценные удары. Когда 34-летний мужчина сел в машину, чтобы уехать,пенсионер успел взять из «Волги» нож и разбить заднее стекло «Девятки», вкоторой находились жена и ребенок водителя.
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