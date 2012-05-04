Новые подробности в деле драки пенсионера и молодого человека (ВИДЕО)

На кадрах видно, что действо разворачивалось недалеко отофиса «Сети Тагила». Как говорят сотрудники компании, пенсионер действительнодоставляет много хлопот, зачастую мешает работе.

На видео четко видно, что с силой дерутся оба, нанося другдругу равноценные удары. Когда 34-летний мужчина сел в машину, чтобы уехать,пенсионер успел взять из «Волги» нож и разбить заднее стекло «Девятки», вкоторой находились жена и ребенок водителя.