Операция «лицо со шрамом» - нижнетагильским полицейским удалось найти грабителя благодаря характерной примете (ФОТО)

Грабеж был совершен на Красном Камне: неизвестный мужчина избил и забрал цепочку с кулоном у 34-летнего пострадавшего. Получив приметы грабителя, главной из которой стал шрам над губой, полицейские смогли быстро, в течение двух часов, найти преступника.

Им оказался 37-летний неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина. По данным пресс-службы Нижнетагильского УМВД, он только полгода как освободился из мест не столь отдаленных.

Нашли подозреваемого недалеко от ДК Юбилейный. Похоже, он уже начал тратить вырученные от продажи краденного деньги, потому что был пьян. При себе грабитель имел квитанцию из ломбарда. По словам задержанного, он получил за сданное золото 12 тысяч рублей.

По словам следователя следственного отдела №3 Натальи Ширшовой, возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ, в ближайшее время будет принято решение об избрании задержанному меры пресечения.