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Операция «лицо со шрамом» - нижнетагильским полицейским удалось найти грабителя благодаря характерной примете (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Операция «лицо со шрамом» - нижнетагильским полицейским удалось найти грабителя благодаря характерной примете (ФОТО)

4 мая 2012, 18:21Происшествия
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