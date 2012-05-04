Тагильчанин выбросил свою мать из окна 4-ого этажа. Женщина скончалась
4 мая 2012, 13:15Происшествия
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Правоохранители расследуют дело о смерти 72-летней женщины, выпавшей из окна квартиры в доме по улице Пихтовой на Вагонке.
Несчастье случилось 11 апреля. Тогда в полицию поступила информация о том, что женщина погибла в больнице от травм, полученных при падении с 4 этажа. При расследовании уголовного дела следователи начали подозревать 46-летнего сына погибшей. Он, будучи сильно пьяным и поссорившись с матерью, буквально вытолкнул ее из окна квартиры.
Догадки полицейских подтвердились. Сейчас подозреваемый заключен под стражу, а следователи продолжают работать над закреплением доказательной базы.
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