Тагильчанин выбросил свою мать из окна 4-ого этажа. Женщина скончалась

Несчастье случилось 11 апреля. Тогда в полицию поступила информация о том, что женщина погибла в больнице от травм, полученных при падении с 4 этажа. При расследовании уголовного дела следователи начали подозревать 46-летнего сына погибшей. Он, будучи сильно пьяным и поссорившись с матерью, буквально вытолкнул ее из окна квартиры.