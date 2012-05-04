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Тагильчанин выбросил свою мать из окна 4-ого этажа. Женщина скончалась
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин выбросил свою мать из окна 4-ого этажа. Женщина скончалась

4 мая 2012, 13:15Происшествия
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