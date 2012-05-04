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В Нижнем Тагиле из-за грязных брызг подрались молодой мужчина и пенсионер
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле из-за грязных брызг подрались молодой мужчина и пенсионер

4 мая 2012, 10:05Происшествия
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