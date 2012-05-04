В Нижнем Тагиле из-за грязных брызг подрались молодой мужчина и пенсионер

Оскорбление владелец «Волги» не стерпел, и, спустившисьвниз, ударил молодого мужчину. В итоге завязалась драка, в ходе которойпенсионер достал биту. Однако орудие сыграло против него. Хозяин «Девятки»выхватил ее и ударил 64-летнего мужчину, после чего скрылся на машине.

Важный факт, что в это время в машине находилась семьяводителя ВАЗа.

В тот же день участников драки вычислили и доставили вотделение полиции. В ходе беседы выяснилось, что претензий стороны конфликтадруг к другу не имеют. В связи с этим, уголовное дело не было возбуждено.