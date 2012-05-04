В Нижнем Тагиле из-за грязных брызг подрались молодой мужчина и пенсионер
4 мая 2012, 10:05Происшествия
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Неприятный инцидент произошел на днях в Нижнем Тагиле. Как сообщает пресс-служба МВД «Нижнетагильское», «Девятка» 34-летнего мужчины, забуксовав, обрызгала рядом стоящую «Волгу». Владельцем оказался пенсионер, который в это время стоял на балконе. Увидев происходящее, он сделал мужчине замечание, однако в ответ услышал только брань.
Оскорбление владелец «Волги» не стерпел, и, спустившисьвниз, ударил молодого мужчину. В итоге завязалась драка, в ходе которойпенсионер достал биту. Однако орудие сыграло против него. Хозяин «Девятки»выхватил ее и ударил 64-летнего мужчину, после чего скрылся на машине.
Важный факт, что в это время в машине находилась семьяводителя ВАЗа.
В тот же день участников драки вычислили и доставили вотделение полиции. В ходе беседы выяснилось, что претензий стороны конфликтадруг к другу не имеют. В связи с этим, уголовное дело не было возбуждено.
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