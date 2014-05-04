Тагильчанин на субботнике обнаружил снаряд (ФОТО)

По словам граждан, в месте находки мусор никто не убирал несколько лет. Обнаруживший подозрительный предмет мужчина показал своим товарищам. Те подтвердили – скорее всего это снаряд. Неравнодушные граждане тут же позвонили в полицию.

Незамедлительно на место происшествия прибыл специалист инженерно-технического отдела ОМОН ГУ МВД России по Свердловской области (город Нижний Тагил) со служебной собакой. На месте происшествия было выставлено оцепление.

Как пояснил взрывотехник ОМОН, находка является бронебойным снарядом 84 мм. Он имеет сильную коррозию, в нем не содержится взрывчатого вещества и никакой взрывоопасности он не представляет. Это болванка без взрывателя, предположительно от пушки.

После проведения исследования, данный снаряд будет утилизирован путём подрыва на специальном полигоне силами ОМОН.

Фотографии пресс-службы МВД в Нижнем Тагиле