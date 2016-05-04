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Два дома и гектары сухой травы сгорели в Нижнем Тагила за праздники (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два дома и гектары сухой травы сгорели в Нижнем Тагила за праздники (ФОТО)

4 мая 2016, 19:10ПроисшествияДенис Таратонов
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