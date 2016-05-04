Два дома и гектары сухой травы сгорели в Нижнем Тагила за праздники (ФОТО)

Первого мая загорелся частный дом на Старой Гальянке на улице Рабочая. Огонь охватил 78 квадратных метров. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

В тот же день было зафиксировано крупное загорание сухой травы на улице Киевская, неподалеку от дома №112. К приезду пожарных горела территория площадью 1000 квадратных метров.

Особо крупное горение сухой травы произошло рядом с базой отдыха «Паленая». Там огонь охватил 30 гектаров. На следующий день клубы черного дыма от горящей травы поднимались в Нижнем Тагиле на улице Боровая.

Третьего мая сгорел садовый домик в саду «Весна». Пожарные следователи ещё устанавливают причину возгорания и оценивают ущерб.

Тогда же произошли крупные возгорания сухой травы и мусора. Наиболее масштабное горение прошлогодней травы и мусора зафиксировано на улицах Ежовая, Валегин Бор и Советская. В первых двух случаях площадь возгорания составила по 1 гектару. На улице Советская — 1000 квадратных метров.