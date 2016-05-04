Пожарным Нижнего Тагила пришлось использовать автоцистерну, чтобы ликвидировать загорание прошлогодней травы (ФОТО)
4 мая 2016, 09:45ПроисшествияПавел Щербина
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О клубах чёрного дыма, видимых водителям, проезжающим по ул. Алтайская, в редакцию TagilCity.ru сообщил читатель.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сухолка, горит поле и автодром с покрышками, одна пожарка сообщил 2 мая в редакцию TagilCity.ru читатель Алексей.
Сегодня в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила журналистам TagilCity.ru рассказали о подробностях произошедшего:
Вечером 2 мая на ул. Боровая на площади в 300 кв. м. произошло загорание сухой травы. В ликвидации огня участвовала одна автоцистерна пожарной части №30 и 4 человека личного состава.
TagilCity.ru напоминает о том, что необходимо соблюдать особую осторожность в обращении с огнём весной. Нередко возгорание прошлогодней травы становится причиной лесных пожаров.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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