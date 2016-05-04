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В Дегтярске за растрату и «отмывание» крупной суммы денег директор управкомпании сядет на 3 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Дегтярске за растрату и «отмывание» крупной суммы денег директор управкомпании сядет на 3 года

4 мая 2016, 10:30ПроисшествияТимофей Данилов
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