В Дегтярске за растрату и «отмывание» крупной суммы денег директор управкомпании сядет на 3 года

По данным следствия, Александр Семенов, директор УК «ЖУН», в течение 2013-го года похищал деньги со счета управкомпании и переводил их на счет УК «Урал», которую сам же и создал. Всего, таким образом, было перечислено порядка миллиона рублей.

Далее экс-директор обналичивал похищенные деньги через банкомат и легализовывал их – покупал стройматериалы, которые никоим образом не связаны с деятельностью УК «ЖУН».

Свою вину Семенов не признал, но её доказали в ревдинском суде. За отмывание и растрату денег экс-главу приговорили к 3-м годам заключения.