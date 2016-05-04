В Дегтярске за растрату и «отмывание» крупной суммы денег директор управкомпании сядет на 3 года
4 мая 2016, 10:30ПроисшествияТимофей Данилов
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Осужденный придумал целую преступную схему, чтобы завладеть миллионом рублей.
По данным следствия, Александр Семенов, директор УК «ЖУН», в течение 2013-го года похищал деньги со счета управкомпании и переводил их на счет УК «Урал», которую сам же и создал. Всего, таким образом, было перечислено порядка миллиона рублей.
Далее экс-директор обналичивал похищенные деньги через банкомат и легализовывал их – покупал стройматериалы, которые никоим образом не связаны с деятельностью УК «ЖУН».
Свою вину Семенов не признал, но её доказали в ревдинском суде. За отмывание и растрату денег экс-главу приговорили к 3-м годам заключения.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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