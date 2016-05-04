В Пышме газель разорвало на части после столкновения с большегрузами (ВИДЕО)
Накануне рано утром произошло смертельное ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень.
Во вторник примерно в полшестого утра под Екатеринбургом ГАЗель врезалась в два грузовика МАЗ. Последствия дорожной трагедии сняли очевидцы.
На записи с видеорегистратора видно: вся дорога усыпана кусками металла, а ГАЗель буквально разорвало на части и теперь от автомобиля практически ничего не осталось.
Как пояснили в областном ГИБДД, 35-летний водитель ГАЗели превысил допустимую скорость: он выскочил на встречную полосу и столкнулся с большегрузами. Удар стал для лихача смертельным. Водитель МАЗа получил ссадины и ушибы. Инспекторы добавляют, что погибший имел большой опыт вождения – 15 лет за рулем.
Статистика показывает: неосторожный выезд на встречную полосу – одна из самых распространенных причин дорожных трагедий.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru