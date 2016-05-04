За покупку «синтетики» суд запретил 17-летней тагильчанке выходить ночью на улицу

Установлено, что в конце прошлого года осужденная помогла своему знакомому приобрести «синтетику». Через интернет девушка сделала заказ на покупку незаконного вещества, а о том, где находится «закладка» сообщила приятелю. Масса наркотика не менее 0,9 грамма.

Вина тагильчанки была доказана, однако сурового наказания ей удалось избежать. Суд установил подсудимой так называемый «комендантский час»: в течение 6-ти месяцев девушка будет обязана находиться дома с 22:00 вечера до 06:00 утра. А её приятелю предстоит посвятить 240 часов обязательным работам.

Вчера еще одну молодую тагильчанку осудили за покупку наркотиков. 23-летняя девушка также прибрела запрещенные вещества через интернет. За это Тагилстроевский суд приговорил её к году в колонии-поселения, Помимо этого, девушке предстоит пройти курс лечения от наркозависимости, а также медицинскую и социальную реабилитацию.