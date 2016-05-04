«Завели дружбу в соцсети»: в Серове отец троих детей обокрал женщину, которая пустила его переночевать (ФОТО)

По данным следствия, подозреваемый познакомился с жительницей Серова в социальной сети в конце прошлого года. Завязалась дружба. В переписке уроженец Узбекистана рассказал, что он якобы не женат и не имеет детей. В Россию приехал на заработки: работал в Серове, потом в Екатеринбурге. Новый знакомый сообщил женщине, что сейчас он снова вернулся в Серов, но найти жилье не получилось и теперь ему негде жить.

Тронутая историей серовчанка сжалилась над своим виртуальным другом и предложила скоротать ночь у неё. Уходя на работу в ночную смену, женщина закрыла гостя на замок. А утром она обнаружила, что входная дверь взломана, а сам мужчина сбежал. С собой злоумышленник забрал наличные деньги, ноутбук, планшет, часы, коллекцию монет из разных стран и даже ботинки. Общий ущерб составил более 30-ти тысяч рублей.

ФОТО: пресс-служба МО МВД России «Серовский»

Благодаря специальным техническим устройствам, сыщикам удалость найти и задержать грабителя. С 2013 года мужчина действительно работает на стройках в Екатеринбурге и Серове. Правда, последние полтора года гость из ближнего зарубежья находится в России незаконно. С его слов, летом прошлого года он потерял свой паспорт. Кроме того, установлено, что на родине у подозреваемого остались жена и трое детей.

Уголовное дело передано в суд. За кражу мужчина может на 5 лет сесть за решетку.