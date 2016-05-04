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«Завели дружбу в соцсети»: в Серове отец троих детей обокрал женщину, которая пустила его переночевать (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Завели дружбу в соцсети»: в Серове отец троих детей обокрал женщину, которая пустила его переночевать (ФОТО)

4 мая 2016, 09:30ПроисшествияТимофей Данилов
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