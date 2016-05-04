Женщина лишилась руки на хлебокомбинате в Нижнем Тагиле

Женщина попыталась почистить включенный тестомес. Это решение привело к травме, механизм оторвал ей часть руки в области левого предплечья, сообщило АН «Между строк» . В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» подтвердили информацию о травмировании работницы завода:

В два часа ночи в приёмный покой Горбольницы была доставлена женщина 91 года рождения с травматической ампутацией левого предплечья. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №17. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются подробные обстоятельства случившегося рассказали журналисту TagilCity.ru.

На хлебозаводе происшествие никак не комментируют:

Начато расследование. Пока никаких комментариев мы не даем.

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