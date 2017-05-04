10 лет колонии получил охранник супермаркета в Екатеринбурге за убийство покупателя
4 мая 2017, 12:10Происшествия
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В Екатеринбурге вынесен приговор охраннику супермаркета, по вине которого один человек получил тяжелые травмы, а другой скончался.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Ура.ру, мужчины были избиты охранником за то, что разбили бутылку с пивом. Один из пострадавших скончался через несколько дней после инцидента, до этого он успел рассказать полиции, что их с товарищем избили трое охранников, толкнули на витрину, которая разбилась, и угрожали убийством.
Суд приговорил охранника к 10 годам колонии общего режима.
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