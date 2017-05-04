10 лет колонии получил охранник супермаркета в Екатеринбурге за убийство покупателя

Как пишет Ура.ру, мужчины были избиты охранником за то, что разбили бутылку с пивом. Один из пострадавших скончался через несколько дней после инцидента, до этого он успел рассказать полиции, что их с товарищем избили трое охранников, толкнули на витрину, которая разбилась, и угрожали убийством.