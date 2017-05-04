13-летний ребёнок попал под колёса иномарки на улице Черных в Нижнем Тагиле (ФОТО)
4 мая 2017, 08:20Происшествия
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Днём 3 мая в Нижнем Тагиле на улице Черных под колёса иномарки попал 13-летний ребёнок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Он переходил дорогу по пешеходному переходу, в это время к месту подъезжал автомобиль Volvo под управлением 65-летнего тагильчанина. Мальчик попал под колёса авто.
Медицинские работники обследовали подростка и диагностировали у пострадавшего ушиб коленного сустава и лопаточной области.
После оказания первой помощи мальчику было назначено амбулаторное лечение, передает пресс-служба ОГИБДД Нижнего Тагила.
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД в Нижнем Тагиле
Видео: С Тагила
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