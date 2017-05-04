46 спасателей тушили крупный пожар в коллективном саду под Екатеринбургом (ФОТО)
4 мая 2017, 10:00Происшествия
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Этой ночью в коллективном саду «Рябинушка» под Екатеринбургом произошел крупный пожар – площадь возгорания составила 1 000 кв. м.
Сюжеты: Екатеринбург
Сгорели садовые дома, гаражи и хозяйственные строения, пишет Е1. В ликвидации открытого огня принимали участие 46 огнеборцев. Сейчас проводится проливка сгоревших конструкций.
По сведениям МЧС, в пожаре никто не пострадал. Однако очевидцы сообщают, что сгорела сторожевая собака, которая громко лаяла и скулила во время пожара.
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Фото: Е1
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