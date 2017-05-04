54-летняя пациентка Ревдинской больницы выпала из окна и скончалась на месте: прокуратура начала проверку
4 мая 2017, 13:05Происшествия
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Прокуратура проводит проверку по факту гибели женщины, находившейся в медицинском учреждении на стационарном лечении: пациентка скончалась после падения из окна пятого этажа Ревдинской городской больницы.
Ночью 4 мая из окна процедурного кабинета больницы в Ревде выпала 54-летняя пациентка. От полученных травм женщина погибла на месте, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Городская прокуратура начала проведение надзорных мероприятий по факту ЧП.
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