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54-летняя пациентка Ревдинской больницы выпала из окна и скончалась на месте: прокуратура начала проверку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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54-летняя пациентка Ревдинской больницы выпала из окна и скончалась на месте: прокуратура начала проверку

4 мая 2017, 13:05Происшествия
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