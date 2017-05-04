Более 3,3 млн рублей составил ущерб РФ в результате незаконного отчуждения государственных земель гражданам Березовского

По материалам прокурорской проверки в Березовском возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с землями государственного лесного фонда.

При осмотре было обнаружено, что 4,8 га земли, принадлежащей государству РФ, были обнесены металлическим забором, фактически входили в территорию строящегося коттеджного поселка и поставлены на кадастровый учет в качестве земельных участков для ведения садоводческого хозяйства.

С 2010 года они находились в собственности частных лиц и отнесены к землям, используемых для ведения дачного хозяйства. Это является нарушением закона РФ. В результате ущерб, нанесенный лесному хозяйству, составил более 3,3 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело.