Более 3,3 млн рублей составил ущерб РФ в результате незаконного отчуждения государственных земель гражданам Березовского
4 мая 2017, 17:25Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Государственные земли в Березовском лесничестве были незаконно переведены в собственность физических лиц. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
По материалам прокурорской проверки в Березовском возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с землями государственного лесного фонда.
При осмотре было обнаружено, что 4,8 га земли, принадлежащей государству РФ, были обнесены металлическим забором, фактически входили в территорию строящегося коттеджного поселка и поставлены на кадастровый учет в качестве земельных участков для ведения садоводческого хозяйства.
С 2010 года они находились в собственности частных лиц и отнесены к землям, используемых для ведения дачного хозяйства. Это является нарушением закона РФ. В результате ущерб, нанесенный лесному хозяйству, составил более 3,3 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело.
© TagilCity.ru
Свердловская областьнарушениеРоссияпроисшествиепроверкапрокуратурауголовное делозаконнезаконная деятельностьБерезовскийущербземельный участоксобственностьземлянезаконнолесное хозяйство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей