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Бродячие собаки напали на школьников и женщину с ребёнком на Вые в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бродячие собаки напали на школьников и женщину с ребёнком на Вые в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

4 мая 2017, 16:10ПроисшествияЕкатерина Малых
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