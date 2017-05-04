Бродячие собаки напали на школьников и женщину с ребёнком на Вые в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В 8 утра из открытых окон донёсся дикий лай собак. Я подбежал к окну, а окна выходят на большую поляну, через которую по тропе утром ходят дети в школу. Прямо посередине поляны улеглись бродячие собаки и облаивали прохожих, а на некоторых и нападали рассказал редакции TagilCity.ru очевидец Дмитрий.

Когда тагильчанин уже спустился, то насчитал 7 собак. До этого инцидента они в здесь не появлялись.

Много лет на Вые живу и никогда в этом районе таких проблем не было. Сегодня же облаивали каждого ребёнка: потом дети стали разворачиваться, чтобы обойти добавил тагильчанин.

Совсем рядом располагаются 2 школы и детский сад. Школьникам и родителям с детьми приходится проходить через эту дорожку. На видео видно, что собаки набрасываются на всех, кто пытается пройти.

Они вообще сумасшедшие: лежат пока кто-нибудь мимо не пойдёт. Как только кто-то подходит, они уже бегут. Страшно тут ходить заметила местная жительница.

На видеозаписях хорошо видно, как дети пытаются отбиться от наседающей стаи. Свора окружила и проходящую женщину с маленьким ребёнком. Ей пришлось защищать малыша от взбесившихся бродячих собак.

Редакция TagilCity.ru направила заявку на отлов.

При возникновении подобных инцидентов следует обращаться в ЕДДС с заявкой на отлов сообщили в «Службе заказчика».

Передать заявку можно по телефонам Единой дежурно-диспетчерскую службы Администрации Нижнего Тагила +7 (3435) 25-78 83 и +7 (3435) 25-78-92.