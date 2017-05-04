Новое нападение на молодую девушку было совершено в Верхней Пышме (ВИДЕО)
4 мая 2017, 09:10Происшествия
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Поздним вечером 2 мая в Верхней Пышме неизвестный мужчина совершил нападение на 15-летнюю девушку. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает E1.ru.
Судя по кадрам, девушка шла за собакой, но не своей, а чужой, наклонилась, чтобы погладить животное, как вдруг сзади на нее напал мужчина. Девушка стала очень громко кричать. Это, по всей видимости, напугало злоумышленника, и он пустился прочь. Она пояснила, что заметила человека, однако решила, что это хозяин собаки.
Оказавшись дома, девушка вызвала полицию и всё им рассказала. Однако, по ее словам, ей не поверили.
Представитель МВД по региону Валерий Горелых заявил, что сейчас задача полиции – разобраться в ситуации, проверить информацию и принять решение.
Видео: E1.ru
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