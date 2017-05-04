Новое нападение на молодую девушку было совершено в Верхней Пышме (ВИДЕО)

Судя по кадрам, девушка шла за собакой, но не своей, а чужой, наклонилась, чтобы погладить животное, как вдруг сзади на нее напал мужчина. Девушка стала очень громко кричать. Это, по всей видимости, напугало злоумышленника, и он пустился прочь. Она пояснила, что заметила человека, однако решила, что это хозяин собаки.