Обрушение стены Проектно-изыскательского института произошло в Екатеринбурге (ФОТО)
4 мая 2017, 10:45Происшествия
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В Екатеринбурге 4 мая утром произошло обрушение части стены здания Проектно-изыскательного института.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет ZNAK, об обрушении стены рассказали очевидцы. Они сообщили, что от здания отпал большой кусок стены, попутно задев карнизы. Сейчас со строения осыпается штукатурка.
На фасаде здания видны трещины, но эвакуация сотрудников не проводилась, место обрушения оградили лентой.
В администрации института от комментариев отказались.
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Фото: ZNAK
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