Питбуль покусал ребёнка и загрыз его домашнего питомца в Нижнем Тагиле

Это произошло около 20 часов на улице Садовая. На глазах очевидцев, на собаку, с которой гулял мальчик, напал питбуль. Ребёнок пытался защитить питомца, но был сам покусан. Мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу №4, передает АН «Между строк».

На помощь к ребёнку, пишет издание, выбежали мужчины и отогнали пса. За питбулем позже вышел мужчина. Покусанную собаку мальчик взял на руки, домашний пёс был в крови.

Известно, что по этому факту в полицию поступило заявление от родителей пострадавшего. Им рекомендовали обратиться в суд. Хозяин пса рассказал полиции, что к нему в квартиру пришли гости. Он вышел в магазин, а пёс тем временем вырвался на улицу, разыскивая хозяина. За правонарушение мужчине грозит предупреждение или административный штраф.