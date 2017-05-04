Ранее судимый тагильчанин задержан по горячим следам по подозрению в разбойном нападении на продавца магазина (ФОТО)

В 15:20 2 мая в отделение полиции поступило сообщении о совершении разбойного нападения на женщину, которая является продавцом одного из магазинов на Гальянке. 34-летняя потерпевшая рассказала о том, что неизвестный мужчина, угрожавший ей ножом, похитил товар в магазине и скрылся с места преступления.

Позднее выяснились подробности. Мужчина, зайдя в магазин, попросил у женщины продать ему алкоголь. Продавец ответила, что магазин не занимается реализацией алкогольной продукции. Тогда мужчина попросил отпустить ему продукты, воду и сигареты. Женщина сложила все это в пакет и назвала сумму покупки – 1 400 рублей.

Тут женщина поняла, что покупатель не собирается оплачивать товары и хотела нажать тревожную кнопку, но молодой человек остановил ее, достав раскладной нож. Затем он перелез через прилавок, а в это время продавец выбежала через запасной выход.

Через несколько минут, вернувшись в помещение, женщина вызвала полицию, которая изучила камеры видеонаблюдения и установила автомобиль, в котором уехал подозреваемый.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

После этого была установлена и личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью 26-летний житель Ленинского района.

Он был задержан, когда ехал в качестве пассажира в автомобиле, зафиксированном на месте разбоя: водитель ТС был пьян и совершил ДТП, наехав на препятствие. Автомобиль был задержан сотрудниками ДПС. Подозреваемому в разбое грозит до восьми лет лишения свободы.