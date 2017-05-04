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Ранее судимый тагильчанин задержан по горячим следам по подозрению в разбойном нападении на продавца магазина (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ранее судимый тагильчанин задержан по горячим следам по подозрению в разбойном нападении на продавца магазина (ФОТО)

4 мая 2017, 18:30Происшествия
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