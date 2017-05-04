Три человека пострадали в аварии на трассе Нижний Тагил - Нижняя Салда (ФОТО)

Авария произошла в 14 часов 3 мая. На 16 километре 57-летний мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet. За рулём второй иномарки находился 49-летний водитель.

Виновник аварии получил закрытую травму головы, сотрясение мозга и ушиб брови. Его пассажир был госпитализирован с переломом рёбер и ушибом грудной клетки. Водитель Chevrolet сломал голень, рассказали в ОГИБДД.

А в Нижнем Тагиле на днях иномарка попала под КамАЗ.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД в Нижнем Тагиле