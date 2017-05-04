Три ребенка выпали из окон в прошедшие выходные в Екатеринбурге
4 мая 2017, 09:45Происшествия
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Дети в возрасте от одного года до пятнадцати лет пострадали от падения из окон в Екатеринбурге. Все три случая произошли в минувшие праздничные выходные.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, ребенок в возрасте 1,3 года и 15-летний школьник находятся в реанимации. 4-летний мальчик с менее тяжелыми травмами находится в отделении травматологии.
В полиции напоминают родителям о соблюдении техники безопасности при проветривании помещений, в которых есть дети.
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