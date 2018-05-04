Частный жилой дом сгорел на ул. Бондина в Нижнем Тагиле (ФОТО)
4 мая, 11:35Происшествия
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Вечером 3 мая на ул. Бондина в Нижнем Тагиле сгорел частный жилой дом.
Пожар, площадь которого составила 84 кв. м, охватил жилой дом и близлежащие надворные постройки. Пожар удалось локализовать к 20.46. На месте пожара работали 11 огнеборцев и четыре единицы спецтехники, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
Фотографиями, на которых виден дым от произошедшего пожара, поделилась с TagilCity.ru тагильчанка, гулявшая в это время в центре Нижнего Тагила.
Черный дым был виден из центра города рассказала Юлия.
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