Частный жилой дом сгорел на ул. Бондина в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Пожар, площадь которого составила 84 кв. м, охватил жилой дом и близлежащие надворные постройки. Пожар удалось локализовать к 20.46. На месте пожара работали 11 огнеборцев и четыре единицы спецтехники, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.