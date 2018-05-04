Легковой автомобиль перевернулся рядом со зданием Горсовета в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
4 мая, 18:05Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
4 мая в Нижнем Тагиле у здания Горсовета на повороте с улицы Островского перевернулся легковой автомобиль.
Сюжеты: Нижний Тагил
На видео с авторегистратора видно, что автомобиль опрокинулся на крышу в районе плотины, однако второго участника аварии не видно.
В результате ДТП затруднено движение со стороны улицы Островского на ГГМ рассказал редакции TagilCity очевидец ДТП.
Подробности аварии уточняются.
Видео: Youtube
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей