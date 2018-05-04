Пожарные и «скорая помощь» подъехали к Демидовской больнице в Нижнем Тагиле (ФОТО)
4 мая, 19:05Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
4 мая около 19:00 к зданию нижнетагильской Демидовской больницы подъехали пожарные машины и кареты скорой помощи.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам очевидца дыма не видно, среди людей паники нет. Часть пациентов на улице, все вышли централизованно.
Вся ситуация похожа на учебную тревогусообщила редакции TagilCity тагильчанка.
Подробности уточняются.
Напомним, что недавно прошла учебная эвакуация в Нижнетагильском цирке.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей