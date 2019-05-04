На трассе Екатеринбург – Полевской водитель «Нивы» сбил пешехода
Сегодня, 12:06ПроисшествияФото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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Около десяти часов вечера на дороге Екатеринбург – Полевской водитель автомобиля ВАЗ-21214 сбил пешехода, который шел по проезжей части, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
30-летний водитель двигался со скоростью 55-60 км/час, навстречу машине шел 82-летний пенсионер. На одежде пешехода не было световозвращающих элементов.
С места происшествия пострадавшего госпитализировали.
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