Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
На трассе Екатеринбург – Полевской водитель «Нивы» сбил пешехода
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Znakcom 321328 580x773

На трассе Екатеринбург – Полевской водитель «Нивы» сбил пешехода

Сегодня, 12:06ПроисшествияФото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина