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Центр Екатеринбурга ночью перекрыли из-за крупного пожара
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Центр Екатеринбурга ночью перекрыли из-за крупного пожара

Сегодня, 10:22ПроисшествияФото: группа «Инцидент Екатеринбург» во ВКонтакте
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