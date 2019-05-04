Центр Екатеринбурга ночью перекрыли из-за крупного пожара
Сегодня, 10:22ПроисшествияФото: группа «Инцидент Екатеринбург» во ВКонтакте
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Ночью с 3 на 4 мая в центре Екатеринбурга загорелось заброшенное здание. Огонь распространился на площади 200 кв. м, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Из-за пожара была перекрыта часть дороги по улице Маршала Жукова. В результате возгорания никто не пострадал.
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Пожару присвоили категорию 1-БИС. В тушении участвовали 26 сотрудников МЧС и 8 единиц спецтехники.
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