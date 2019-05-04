В Екатеринбурге вандалы разгромили сквер за Оперным театром
Сегодня, 13:28ПроисшествияФото: группа «Инцидент Екатеринбург» во ВКонтакте
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В Екатеринбурге неизвестные разбили и разрисовали фонари в сквере, реконструкция которого еще не завершена, сообщает ИА ЕАН.
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Проектировщики сквера отказались от установки антивандальных технологий, и полутораметровые фонари начали громить сразу после их установки.
Ранее мэрия уральской столицы жаловалась на хулиганские действия в сквере.
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Напомним, благоустройство сквера поддержали жители Екатеринбурга, отдав наибольшее количество голосов. В рамках проекта в сквере благоустроили дорожки, частично сменили зеленые насаждения, установили перед главным входом урны, скамьи, ротонды и гранитное мощение.
Благоустройство обошлось в 151 млн рублей, которые были выделены из городского, регионального и федерального бюджетов.
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