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В Екатеринбурге вандалы разгромили сквер за Оперным театром
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге вандалы разгромили сквер за Оперным театром

Сегодня, 13:28ПроисшествияФото: группа «Инцидент Екатеринбург» во ВКонтакте
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