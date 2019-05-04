В Екатеринбурге жители дома напали на начальника ТСЖ
В Екатеринбурге 2 мая четверо жильцов дома избили начальника товарищества собственников жилья «Чайковского, 75» Александра Штольца, сообщает портал Е1.
Управляющий ТСЖ закрывал подвалы дома, когда в нему подошел мужчина, повалил его и начал пинать. Всего нападавших было четверо: двое мужчин и две женщины. По словам самого начальника, все злоумышленники были пьяные.
Нападавший схватил мужчину за кадык, после чего тот почувствовал, что начинает обмякать.
Я всегда хожу с газовым баллончиком, тут я про него вспомнил, вытащил из кармана, но так как я им практически никогда не пользовался, у него истек срок годности, все вылилось мне на руку, сказал Александр.
Во время борьбы второй жилец дома подбежал к Штольцу и стал разговаривать с ним в ультимативной форме. Со слов пострадавшего, мужчина говорил, что нападение совершено из-за того, что «мы не носим деньги в какую-то зону».
Александр узнал нападавших, так как все являлись бывшими работниками ТСЖ. Одна женщина ранее работала бухгалтером. Жильцы дома предпочли рассчитываться через ЕРЦ, после чего женщину сократили.
Ранее жители дома хотели сформировать свое ТСЖ, но проиграли все суды и вынуждены выплачивать судебные издержки.