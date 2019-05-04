В Екатеринбурге жители дома напали на начальника ТСЖ

Управляющий ТСЖ закрывал подвалы дома, когда в нему подошел мужчина, повалил его и начал пинать. Всего нападавших было четверо: двое мужчин и две женщины. По словам самого начальника, все злоумышленники были пьяные.

Нападавший схватил мужчину за кадык, после чего тот почувствовал, что начинает обмякать.

Я всегда хожу с газовым баллончиком, тут я про него вспомнил, вытащил из кармана, но так как я им практически никогда не пользовался, у него истек срок годности, все вылилось мне на руку, сказал Александр.

Во время борьбы второй жилец дома подбежал к Штольцу и стал разговаривать с ним в ультимативной форме. Со слов пострадавшего, мужчина говорил, что нападение совершено из-за того, что «мы не носим деньги в какую-то зону».

Александр узнал нападавших, так как все являлись бывшими работниками ТСЖ. Одна женщина ранее работала бухгалтером. Жильцы дома предпочли рассчитываться через ЕРЦ, после чего женщину сократили.