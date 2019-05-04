В Камышловском районе в результате взрыва погиб военный
Сегодня, 11:19ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Еланском гарнизоне в Камышловском районе произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, другой служащий получил тяжелые ранения, сообщает газета «Вечерние ведомости», ссылаясь на собственный источник.
Вечером 3 мая пятеро солдат убирали территорию и обнаружили неразорвавшийся снаряд. По данным Центрального военного округа, военнослужащие разожгли костер, тем самым нарушили требования безопасности.
В результате взрыва один военный погиб, другому оторвало ноги. Пострадавший находится в реанимации. Еще один солдат получил незначительные ранения, он находится в хирургическом отделении больницы. Остальные пострадавшие были госпитализированы в военный госпиталь.
Ранее Еланский гарнизон прославился несколькими случаями самоубийств солдат.
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