Трое тагильчан пытались украсть металлические конструкции из автосервиса
Сегодня, 12:11ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле сотрудники Росгвардии задержали трех мужчин по подозрению в краже металлических конструкций с территории автосервиса, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Утром 3 мая к патрульным сотрудникам Росгвардии обратился прохожий, который рассказал, что неизвестные лица выгружают металконструкции с территории автосервиса на улице Циолковского.
Прибыв на место росгвардейцы с поличным задержали трех мужчин. Подозреваемых передали сотрудникам полиции ОП № 18 для дальнейшего разбирательства. По факту хищения проводится проверка.
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