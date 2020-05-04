В Нижнем Тагиле из-за пожара на складе магазина были эвакуированы 15 человек
Сегодня, 17:31ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
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4 мая в Нижнем Тагиле на улице Вогульской, 58 произошел пожар на складе магазина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пожар произошел в подвале жилого четырехэтажного дома, где расположено подсобное помещение магазина. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из подъезда и магазина 15 человек. На месте работали 10 человек личного состава и три спецмашины. Пострадавших нет.
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