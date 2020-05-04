В Нижнем Тагиле из-за пожара на складе магазина были эвакуированы 15 человек

Пожар произошел в подвале жилого четырехэтажного дома, где расположено подсобное помещение магазина. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из подъезда и магазина 15 человек. На месте работали 10 человек личного состава и три спецмашины. Пострадавших нет.