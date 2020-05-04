В Нижнем Тагиле произошел пожар в нежилом доме на Смычке

Сообщение о пожаре в доме на улице Красных Зорь, 19 поступило в 18:22. Как пояснили в Отделе надзорной деятельности, возгорание произошло в двухэтажном нежилом здании. На месте работали три единицы спецтехники, в том числе две автоцистерны.