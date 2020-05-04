В Нижнем Тагиле произошел пожар в нежилом доме на Смычке
Сегодня, 20:57ПроисшествияФото: страница Михаила Воробьева в Инстаграм
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4 мая на Смычке горел двухэтажный дом. Об этом рассказали в Отделе надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пожаре в доме на улице Красных Зорь, 19 поступило в 18:22. Как пояснили в Отделе надзорной деятельности, возгорание произошло в двухэтажном нежилом здании. На месте работали три единицы спецтехники, в том числе две автоцистерны.
На месте работают специалисты. Причины пожара устанавливаются.
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