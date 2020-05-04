В Нижнем Тагиле у 52-летнего бизнесмена изъято 80 тысяч пачек контрафактных сигарет

Продукцию обнаружили в складском помещении и гаражном боксе на улице Индустриальной, владельцем которого являлся 52-летний предприниматель.

Общая стоимость партии изъятых сигарет составила порядка 4,5 миллионов рублей. Правоохранители изъяли более 200 коробок сигарет.

Среди изъятого полицией «никотинового рая» большое количество сигарет «Кресты», «Трон», «Космос», «Опал», «Столичные» и других. Подозреваемый гражданин, имеющий несовершеннолетних детей, дал признательные показания. До судебного разбирательства он будет находиться под подпиской о невыезде, рассказал Горелых.