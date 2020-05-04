В Нижнем Тагиле у 52-летнего бизнесмена изъято 80 тысяч пачек контрафактных сигарет
Сегодня, 19:09ПроисшествияФото: предоставлено В.Н. Горелых
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В Нижнем Тагиле МВД и ФСБ изъяли порядка 80 тысяч пачек контрафактных сигарет, сообщил официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.
Сюжеты: Нижний Тагил
Продукцию обнаружили в складском помещении и гаражном боксе на улице Индустриальной, владельцем которого являлся 52-летний предприниматель.
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Общая стоимость партии изъятых сигарет составила порядка 4,5 миллионов рублей. Правоохранители изъяли более 200 коробок сигарет.
Среди изъятого полицией «никотинового рая» большое количество сигарет «Кресты», «Трон», «Космос», «Опал», «Столичные» и других. Подозреваемый гражданин, имеющий несовершеннолетних детей, дал признательные показания. До судебного разбирательства он будет находиться под подпиской о невыезде, рассказал Горелых.
В отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.
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