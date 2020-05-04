В Нижнем Тагиле женщина выпала из окна и осталась жива

Как рассказали в пресс-группе МВД, 3 мая 37-летняя женщина выпала из окна дома на улице Каспийская. Тагильчанка со множественными травмами была госпитализирована в горбольницу №4. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.