В Нижнем Тагиле женщина выпала из окна и осталась жива
Сегодня, 20:16ПроисшествияФото: группа во ВКонтакте «Происшествия Тагила»
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На Старателе в Нижнем Тагиле женщина выпала из окна многоэтажного дома и осталась жива, сообщается в группе «Происшествия Тагила» во ВКонтакте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказали в пресс-группе МВД, 3 мая 37-летняя женщина выпала из окна дома на улице Каспийская. Тагильчанка со множественными травмами была госпитализирована в горбольницу №4. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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