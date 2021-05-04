Два ребенка пострадали в ДТП на дорогах Свердловской области

Известно, что ребенок находился на улице один, без сопровождения взрослых. Инспекторам ДПС 39-летний водитель объяснил, что, когда проезжал перекресток, неожиданно почувствовал удар в левую заднюю сторону авто. Он сразу остановился, вышел из машины и увидел мальчика, который, хромая, шел к обочине,рассказали Е1 в УГИБДД по Свердловской области.