На поймавшего банду убийц экс-полицейского из Тагила заведено второе уголовное дело

Напомним, Руслан был уволен 27 мая 2020 года по отрицательной статье о проступке, порочащем честь сотрудника органов внутренних дел. Весной 2020 года в кафе «бар 41» задержали детского тренера по хоккею с признаками наркотического опьянения. Мужчину направили на освидетельствование в психиатрическую больницу №7. Однако, по версии следствия, за тренера сдал анализ мочи сотрудник полиции, в результате анализ показал отсутствие наркотических веществ в организме. Сам Белоконный отрицает данный факт. Затем, 27 февраля 2021 года, Руслан был задержан ОМОНом. По его словам, сотрудники применили к нему силу и били электрошокером за отказ опуститься на колени. Он обвинил в превышении полномочий начальника отделения полиции №17 – Игоря Эркенова и начальника управления собственной безопасности – Алексея Некифорова. Также Белоконный считает, что полномочия превысил следователь следственного комитета – Евгений Варехин.