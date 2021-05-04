На поймавшего банду убийц экс-полицейского из Тагила заведено второе уголовное дело

На поймавшего банду убийц экс-полицейского из Тагила заведено второе уголовное дело
На поймавшего банду убийц экс-полицейского из Тагила заведено второе уголовное дело
Сегодня, 15:32ПроисшествияФото: Страница Руслана Белоконного "ВКонтакте"
На экс-сотрудника полиции Руслана Белоконного из Нижнего Тагила заведено второе уголовное дело. Его обвиняют в фальсификации доказательств.

В отношении Белоконного заведено уголовное дело по статье 303.1 УК РФ (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности). Сам Руслан в разговоре с редакцией TagilCity.ru отрицает свою вину по обоим производствам.

Не было предоставлено никаких доказательств. Даже допроса не было! Просто прислали сообщение на телефон. К счастью, пока ни один человек не согласился оговорить меня, рассказал редакции Руслан.

По мнению уволенного из МВД сотрудника, идет последний месяца следствия и дела пытаются любыми способами передать в суд.

В 2020 году экс-полицейский раскрыл дело банды убийц подростка, сына предпринимателя из Нижнего Тагила.

Напомним, Руслан был уволен 27 мая 2020 года по отрицательной статье о проступке, порочащем честь сотрудника органов внутренних дел. Весной 2020 года в кафе «бар 41» задержали детского тренера по хоккею с признаками наркотического опьянения. Мужчину направили на освидетельствование в психиатрическую больницу №7. Однако, по версии следствия, за тренера сдал анализ мочи сотрудник полиции, в результате анализ показал отсутствие наркотических веществ в организме. Сам Белоконный отрицает данный факт. Затем, 27 февраля 2021 года, Руслан был задержан ОМОНом. По его словам, сотрудники применили к нему силу и били электрошокером за отказ опуститься на колени. Он обвинил в превышении полномочий начальника отделения полиции №17 – Игоря Эркенова и начальника управления собственной безопасности – Алексея Некифорова. Также Белоконный считает, что полномочия превысил следователь следственного комитета – Евгений Варехин.

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