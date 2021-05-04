Трамвай сбил 10-летнюю девочку на велосипеде в центре Екатеринбурга

Трамвай сбил 10-летнюю девочку на велосипеде в центре Екатеринбурга
Трамвай сбил 10-летнюю девочку на велосипеде в центре Екатеринбурга
Сегодня, 21:28ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Трамвай сбил 10-летнюю девочку в центре Екатеринбурга. Школьница выехала на велосипеде на дорогу, когда горел запрещающий сигнал светофора.

Инцидент произошел 4 апреля, в 08.25, возле гостиницы «Исеть». Трамвай направлялся по проспекту Ленина со стороны улицы Кузнечная, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу местного ГИБДД. Отмечается, что на ребенке не было средств индивидуальной защиты и световозвращающих элементов.

В результате девочка получила сотрясение мозга. По словам отца пострадавшей, они с дочерью возвращались с прогулки, он не видел, как ребенок пересекал проезжую часть.

Трамваем управляла 43-летняя женщина, имеющая стаж управления 22 года, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась,подчеркнули в ведомстве.

В связи с происшествием сотрудники ГИБДД проверять школу, в которой обучается ребенок. Также материалы отправятся в подразделение по делам несовершеннолетних.

Фото:отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Напомним, 19 апреля в Екатеринбурге восьмилетний мальчик выехал на самокате под колеса каршерингового автомобиля. В результате аварии ребенок получил травмы.

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Екатеринбург
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