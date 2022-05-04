Мужчина застрелил свою жену на глазах у двухлетнего ребенка в селе под Тагилом

Во время майских праздников мужчина застрелил свою сожительницу, затем покончил жизнь самоубийством под Нижним Тагилом. Все произошло на глазах у двухлетнего сына семьи.

Инцидент произошел в центре села Малая Лая под Нижним Тагилом. Известно, что работал погибший на местном агрокомплексе. В майские праздники мужчина старше 50 лет застрелил свою сожительницу, а потом себя на глазах у двухлетнего ребенка, сообщил редакции TagilCity.ru знакомый с ситуацией источник. Двухлетний мальчик, который стал свидетелем произошедшего, был общим ребенком пары. Помимо малыша, у мужчины остался взрослый сын, его сожительницы — 17-летний сын и 19-летняя дочь. Вроде, говорят, нормальный мужик был. На кого не подумать никак, отметила местная жительница. В следственном комитете Пригородного района в беседе с редакцией TagilCity.ru информацию подтвердили и отметили, что подробности будут известны позже. Напомним, в апреле свел счеты с жизнью молодой участковый 17-го отдела полиции. Произошедшее, как отмечали источники редакции, не связано с трудовой деятельностью погибшего.

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