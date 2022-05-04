Наркодилер-акробат объявлен в розыск в Екатеринбурге

24-летний предприниматель и акробат из Екатеринбурга объявлен в федеральный розыск после его неявки на суд по своему делу за попытку реализации наркотических веществ.

Ранее молодой человек задерживался дважды. Первый раз задержание произошло в декабре 2020 года на Режевском тракте, когда парень поднимал закладку. Тогда он сначала сопротивлялся полицейским, а потом предъявил им обвинение в подбрасывании ему наркотиков, пишет Е1. Против сотрудников полиции стали проводить проверку и возбудили уголовное дело, а парень спустя два месяца оказался на свободе. Второе задержание случилось в апреле 2021 года сотрудниками ДПС. В автомобиле молодого человека нашли немалое количество наркотических веществ. Как и в прошлый раз, он написал жалобу на правоохранителей якобы за то, что они его избили, после чего в отношении сотрудников было возбуждено уголовное дело о превышении служебных полномочий, а свердловчанина под стражу не взяли. В мае 2021 года наркодилер разбился на мотоцикле, когда ехал на большой скорости. Уголовное дело за распространение наркотиков в отношении него было возбуждено, но под стражу парня не заключали. В итоге он не явился на назначенное заседание суда по своему делу, и обвиняемого объявили в розыск. Напомним, в апреле 2022 года в Нижнем Тагиле полицейские задержали двух молодых людей из Московской области и Нижнего Новгорода за попытку сбыта наркотических веществ. Сейчас они находятся в СИЗО. Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила

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