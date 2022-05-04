Похоронщики не закопали больше десятка могил в уральской деревне

Как оказалось, в гробах находились тела людей, чьи родственники отказались от организации похорон или не были найдены. В этих случаях захоронение проходит за счет местного бюджета, пишет Е1.
По словам одного из местных жителей, гробы лишь слегка присыпаны землей. Вокруг летают мухи.
Жалобы на незарытые гробы поступили местным чиновникам. Заместитель главы Каменского городского округа Андрей Баранов сообщил, что сегодня, 4 мая, могилы были приведены в порядок.
Напомним, 2 мая 2022 года в Нижнем Тагиле на кладбище «Северное» подростки пинали могилы, кидали мусор и ругались матом. Женщина, заставшая вандалов за их занятием, обратилась в полицию.