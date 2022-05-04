Похоронщики не закопали больше десятка могил в уральской деревне

Похоронщики не закопали больше десятка могил в уральской деревне
Похоронщики не закопали больше десятка могил в уральской деревне
Сегодня, 20:25ПроисшествияФото: 1МI
Похоронщики оставили незакопанными более десятка могил в деревне Кремлевка Свердловской области.

Как оказалось, в гробах находились тела людей, чьи родственники отказались от организации похорон или не были найдены. В этих случаях захоронение проходит за счет местного бюджета, пишет Е1.

По словам одного из местных жителей, гробы лишь слегка присыпаны землей. Вокруг летают мухи.

Жалобы на незарытые гробы поступили местным чиновникам. Заместитель главы Каменского городского округа Андрей Баранов сообщил, что сегодня, 4 мая, могилы были приведены в порядок.

Напомним, 2 мая 2022 года в Нижнем Тагиле на кладбище «Северное» подростки пинали могилы, кидали мусор и ругались матом. Женщина, заставшая вандалов за их занятием, обратилась в полицию.

Сюжеты:
Новости УрФО
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