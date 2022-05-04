Пожар на мемориале Романовых в Екатеринбурге чуть не привел к взрыву газа

От газопровода выгорело примерно 100 квадратных метров. Ранее там было болото, а теперь на его месте большое черное пятно и неприятный запах, рассказал глава благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин.
По его словам, после расспросов тех, кто помогал в ликвидации пожара, они пришли к выводу, что это был поджог, пишет Е1.
Огонь удалось потушить за 50-70 метров до того места, где были найдены останки царской семьи, а до газовой трубы оставалось 10 метров. Представители фонда считают, что имеет место поджог, так как местами в лесу еще не сошел снег.