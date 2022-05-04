Тагильчанка расплачивалась фальшивыми 5-тысячными купюрами в магазинах Екатеринбурга

Местную жительницу обвиняют по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт поддельных билетов ЦБ РФ). В начале этого года женщина заказала у неизвестного следствию лица посылку не менее двух поддельных пятитысячных купюр. Потом она купила еще две такие же купюры.