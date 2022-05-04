Тагильчанка расплачивалась фальшивыми 5-тысячными купюрами в магазинах Екатеринбурга

Тагильчанку обвиняют в хранении и перевозке фальшивых денег, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Обвинительное заключение уже утверждено.
Местную жительницу обвиняют по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт поддельных билетов ЦБ РФ). В начале этого года женщина заказала у неизвестного следствию лица посылку не менее двух поддельных пятитысячных купюр. Потом она купила еще две такие же купюры.
Затем на арендованной машине она доехала до места жительства, где оставила подделки на хранение. Спустя некоторое время женщина расплатилась подделками в магазинах Екатеринбурга.
Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Женщине грозит до восьми лет тюрьмы.