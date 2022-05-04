У меня шок: сын убившего сожительницу рассказал о череде трагедий в селе под Тагилом

Сын мужчины, убившего на глазах у двухлетнего ребенка свою сожительницу и покончившего с собой, рассказал о своем состоянии и череде трагедий в селе Малая Лая под Нижним Тагилом.

Сын Андрея Грехова подтвердил в беседе с редакцией TagilCity.ru, что 3 мая его отец убил свою сожительницу и покончил с собой. С его слов, 52-летний мужчина застрелил 40-летннюю Олесю Захарченко из укороченного карабина «Сайга», который он забрал у соседа, умершего три года назад. Женщина, со слов сына погибшего, неоднократно угрожала отцу тем, что все у него заберет, а в день инцидента, вероятно, они были пьяны. Два года назад в семье появился общий ребенок, на чьих глазах и произошла трагедия. Обнаружила трупы и малыша бывшая жена Андрея, которая не смогла попасть в дом, поэтому попросила родных помочь ей забраться в дом. Андрей Грехов был дважды судим за кражу и истязание. Женщина также привлекалась к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас двухлетний мальчик находится у дяди со стороны мамы. Несколько домов загорелись в селе под Нижним Тагилом После трагедии, 4 мая, в селе Малая Лая произошел массовый пожар. Возгорание возникло на местном кладбище и перебросилось на соседние дома, сообщает редакции TagilCity.ru местная жительница. Сначала горел дом на ул. Ленина, 90, затем огонь перебросился на еще два соседних дома, после чего перешел на жилые постройки на улице Береговой. Никто из жителей не пострадал, со слов одной из них, на месте работает 4 единицы техники. Сын Грехова поделился, что после череды ужасов испытывает сильный стресс. У меня шок со вчерашнего дня и сегодня ужасы в Малой Лае. Все ужасно, люди дома отстаивают,говорит он. Мужчина застрелил свою жену на глазах у двухлетнего ребенка в селе под Тагилом Напомним, после инцидента 3 мая следователи возбудили дело по статье «Двойное убийство».

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