В Екатеринбурге безбилетник в патриотичной куртке устроил дебош в автобусе

В Екатеринбурге безбилетник в патриотичной куртке устроил дебош в автобусе
В Екатеринбурге безбилетник в патриотичной куртке устроил дебош в автобусе
Сегодня, 17:46ПроисшествияФото: pixabay.com
Дебошир-патриот из Екатеринбурга оскорблял кондуктора из-за неславянской внешности. За женщину заступился водитель.

В Екатеринбурге безбилетник в патриотичной куртке устроил дебош в автобусе. Кондуктору пришлось выгнать мужчину из транспорта.

Как сообщает портал Е1, мужчина сел в автобус на ул. Заводской. Оплачивать проезд он не стал, зато начал нелицеприятно высказываться в адрес кондуктора. В ходе ссоры он неоднократно выразил свою неприязнь из-за того, что кондуктор не славянской внешности. Позже мужчина начал выкрикивать угрозы расправы.

По словам очевидцев, на дебошире была надета патриотическая одежда с изображением эмблемы российских вооруженных сил и флаг РФ.

Водитель автобуса вступился за кондуктора и выгнал скандального пассажира.

Сюжеты:
Новости УрФО
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