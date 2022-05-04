В Екатеринбурге безбилетник в патриотичной куртке устроил дебош в автобусе. Кондуктору пришлось выгнать мужчину из транспорта.
Как сообщает портал Е1, мужчина сел в автобус на ул. Заводской. Оплачивать проезд он не стал, зато начал нелицеприятно высказываться в адрес кондуктора. В ходе ссоры он неоднократно выразил свою неприязнь из-за того, что кондуктор не славянской внешности. Позже мужчина начал выкрикивать угрозы расправы.
По словам очевидцев, на дебошире была надета патриотическая одежда с изображением эмблемы российских вооруженных сил и флаг РФ.
Водитель автобуса вступился за кондуктора и выгнал скандального пассажира.